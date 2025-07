Trinchera su Camarda | Un talento unico pronto a essere protagonista a Lecce

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Trinchera su Camarda: “Un talento unico, pronto a essere protagonista a Lecce”

In questa notizia si parla di: trinchera - camarda - lecce - talento

| L'U.S. Lecce, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la Stagione Sportiva 2025/2026, comunica la lista dei calciatori convocati per il raduno. Il comunicato Vai su Facebook

Camarda nuovo attaccante del Lecce: «Qui per ripagare la fiducia del club. Il numero della maglia? Lo decideremo con i compagni»; Camarda, centravanti per fisico e istinto: “L’area di rigore è il mio pane”; Lecce, Camarda: «Voglio segnare a tutti, la cosa importante è sudare sempre la maglia».

Camarda, la prima in casa del Lecce è subito contro il Milan: "Darò il 100% per vincere" - Oggi in casa Lecce è stato il giorno della presentazione di Francesco Camarda. Come scrive tuttomercatoweb.com

Camarda, centravanti per fisico e istinto: “L’area di rigore è il mio pane” - Il ds Trinchera: “Scelta condivisa con Di Francesco. Si legge su lecceprima.it