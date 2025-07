Offerta completa ed equipaggiamenti al top così Dacia Sandero ha conquistato il mercato

Due versioni, la metropolitana Streetway e la extraurbana Stepway, cinque motorizzazioni (inclusa quella a doppia alimentazione a benzina e Gpl), tre diverse trasmissioni (a cinque e sei rapporti e a variazione continua), una vasta gamma di accessori, due allestimenti condivisi (Essential e Expression) e tre dedicati (Journey e Extreme e Extreme up) con un prezzi di listino compresi fra euro. Tutto questo per un solo modello, la Dacia Sandero, il piĂą venduto d’Europa grazie al gradimento ottenuto nel canale privati. La Sandero Streetway rappresenta praticamente il modello d’ingresso al mondo dell’auto, se si escludono i quadricicli, e non solo al mondo Dacia, che malgrado abbia trasformato la propria filosofia da “low cost a “best value for money” resta il marchio europeo piĂą accessibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuova Dacia Sandero 2026: il restyling si fa vedere dal vivo - La Dacia Sandero introdurrĂ una novitĂ inaspettata che arriverĂ sul mercato europeo nel 2026, infliggendo il colpo definitivo a modello come la MG3, la Fiat 600 ed altre vetture di fascia economica.

Nuova Dacia Logan 2026: sarà ibrida come la nuova Sandero? - Ecco cosa sappiamo finora sul restyling 2026 della Dacia Logan. Esterni. Frontale ridisegnato: sarà presente un nuovo paraurti con calandra aggiornata e prese d’aria più evidenti; gruppi ottici con firma LED a Y (simile alla nuova Sandero).

La nuova Dacia Sandero 2026 si avvicina: ecco gli interni - tech, touchscreen più grande e nuove motorizzazioni ibride; debutto previsto a Monaco 2025. auto.everyeye.it scrive