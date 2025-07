Si tuffa in mare e batte la testa su uno scoglio Paura per un 22enne | sul posto l' idroambulanza

SIROLO - Stava trascorrendo una giornata di mare ai Sassi Neri, a Sirolo, quando si è tuffato dalla riva e ha sbattuto la testa contro uno scoglio. Protagonista dell’incidente un 22enne di Ravenna, in vacanza al Conero. Il giovane è stato soccorso in mare dall’idroambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

