Summer opera valley e Fa-Re spazio | musica e grande lirica in città e provincia

Due concerti d’opera tra luglio e agosto, nella provincia di Piacenza, e una serata evento in cittĂ che in settembre vedrĂ protagonista la ex Chiesa delle Benedettine. Sono gli eventi in territorio piacentino messi a punto dall’Associazione Parchi della Musica, realtĂ che con la direzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it