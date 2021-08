Olimpiadi, l'Italia vince l'oro nella staffetta 4 100 coi sardi Tortu e Patta (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 166 times, 166 visits today) Notizie Simili: Arzachena pronta per lo spettacolo della coppa del… Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Vacanze in Gallura, i ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 166 times, 166 visits today) Notizie Simili: Arzachena pronta per lo spettacolo della coppa del… Sport, arte e musica per accendere l'estate degli… Vacanze in Gallura, i ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - Loris74411866 : RT @Radio1Rai: ?? #Tokyo2020 ???? Il trionfo dell'Italia nella #4x100m In 37.50 secondi il quartetto azzurro Desalu, Jacobs, Patta e Tortu co… - DarioRossetto2 : @giorgiobigi1 Ci sono e sono molto contento che l'Italia abbia vinto un'altra medaglia d'oro alle olimpiadi. Buona serata Giorgio. -