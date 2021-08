Olimpiadi, Italia da record: 38 medaglie, 10 ori (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - L' Italia della staffetta 4x100 ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2020. Lorenzo Patta (partito dai blocchi), il campione olimpico Marcell Jacobs , Eseosa Desalu e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) - L'della staffetta 4x100 ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2020. Lorenzo Patta (partito dai blocchi), il campione olimpico Marcell Jacobs , Eseosa Desalu e ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - BarbaGiampi : RT @SkyTG24: Italia nella leggenda: la #staffetta #4x100m conquista l'oro con Jacobs, Tortu, Desalu e Patta a #tokyo2020 - sassyagron : RT @MarcoDiMaro: Pensate se in #Italia ci fosse la VERA cultura dello sport. Pensate se nelle scuole si insegnassero varie discipline. Pens… -