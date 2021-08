Nuova Sondrio calcio | sarà un derby la prima partita ufficiale della tua storia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lasul campo del1932 si era chiusa il 16 febbraio 2020 con il pari per 1 - 1 contro la Tritium in serie D: da quel giorno, covid e vicende societarie con il ritiro...

Advertising

ACMonza : Nuova Sondrio Calcio SSD diventa centro tecnico AC Monza!!?????? - Giorno_Sondrio : La nuova piazza ora è della città -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Sondrio

SondrioToday

Ora tutto è pronto per ripartire grazie allacalcio del presidente Michele Rigamonti che, pochi minuti, fa, ha conosciuto il primo avversario della sua storia: si tratta della ...... nuovamente Casale, Pro Settimo & Eureka, Juventus Domo,, Varese, Pianese e la recente avventura con i valdostani. Balzo è a disposizione di mister Floris e dello staff tecnico ed è una...Sono 664 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 39.651 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende all’1,6% (ieri 2,2%). Scende anche il numero delle persone ricoverate nei reparti ...A livello regionale i contagi in 24 ore sono 664, cala anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, mentre aumentano i pazienti in terapia intensiva.