Mariano Di Vaio sarà papà per la quarta volta: il tenero annuncio su Instagram (Di venerdì 6 agosto 2021) Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci saranno genitori per la quarta volta. L’annuncio arriva ovviamente tramite Instagram, con un video tenerissimo a cui hanno preso parte anche gli altri figli della coppia: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah. La coppia rivela che l’arrivo del quarto bebè è stato del tutto inaspettato, ma l’influencer scrive: “Credo che Dio sappia cosa sia meglio per noi”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021)Died Eleonora Brunacci saranno genitori per la. L’arriva ovviamente tramite, con un video tenerissimo a cui hanno preso parte anche gli altri figli della coppia: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah. La coppia rivela che l’arrivo del quarto bebè è stato del tutto inaspettato, ma l’influencer scrive: “Credo che Dio sappia cosa sia meglio per noi”. L'articolo proviene da City Roma News.

