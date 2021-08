Mara Venier ‘corregge’ la D’Urso: «Non è vero che i politici scelgono te, è che io non li posso avere» (Di venerdì 6 agosto 2021) D'Urso e Venier Mara Venier ribadisce che i politici non sono stati ospiti di Domenica In perché c’era un chiaro veto della Rai: la politica non doveva essere tra gli argomenti del contenitore domenicale di Rai 1. La conduttrice si è dunque adeguata alle “dritte” dei vertici, ma guai – cara Barbara D’Urso – a sostenere che i politici abbiano preferito la concorrenza: “La D’Urso dice ’scelgono me’. Non è vero Barbara che scelgono te, è che io non li posso avere“ tuona col sorriso la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 agosto 2021) D'Urso eribadisce che inon sono stati ospiti di Domenica In perché c’era un chiaro veto della Rai: la politica non doveva essere tra gli argomenti del contenitore domenicale di Rai 1. La conduttrice si è dunque adeguata alle “dritte” dei vertici, ma guai – cara Barbara– a sostenere che iabbiano preferito la concorrenza: “Ladice ’me’. Non èBarbara chete, è che io non li“ tuona col sorriso la ...

