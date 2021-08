Luigi Busà medaglia d' oro nel karate

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’azzurroha conquistato lad’oro nelcategoria -75 kg del kumitè maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il siciliano di Avola ha battuto per 1-0 l’azero Rafael Aghayev, che vanta cinque titoli mondiali e 12 titoli europei. Si tratta della nonad’oro della team Italia ai Giochi di Tokyo, la 37/ma, record assoluto nella storia delle Olimpiadi per gli azzurri.

L'Italia supera il record di medaglie alle Olimpiadi, e con un'altra medaglia d'oro.trionfa nel karate , specialità kumite 75 kg, alle Olimpiadi di Tokyo. Il 33enne siciliano sconfigge in finale l'eterno rivale il 35enne azero Rafael Aghayev per 1 - 0. È il nono oro per l'...La 37esima medaglia italiana è d'oro.ha vinto la finale del karate, categoria 75kg, contro il campione azero Rafael Aghayev. Perarriva così la prima medaglia olimpica, dopo la vittoria dei due campionati del mondo, e i ...