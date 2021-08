Healthy Color | il fast food salutare di Sfera Ebbasta apre a Torino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Healthy Color

TorinoToday

, il coloratissimo e 'salutare' fast food del rapper Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e del designer stilista Marcelo Burlon, sta per aprire anche sotto la Mole Antonelliana. ...... l'elegante bancone semicircolare detta le linee degli spazi, grazie a poltrone di pelle... Il menu del Bar Stilla include anche proposte "smart food", con ingredienti stagionali e ...Healthy Color, il coloratissimo e 'salutare' fast food del rapper Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e del designer stilista Marcelo Burlon, sta per aprire anche sotto la Mole Antonelliana.Dopo il successo del primo store di Sfera Ebbasta in Prati, Healthy Color apre anche a San Giovanni: burger vegetali, poke, beyond meat, un trend sempre più apprezzato dai giovanissimi ...