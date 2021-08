Fracci | ‘non mi sono mai sentita una vera star’ | l’ultima lettera della divina Carla

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 agosto 2021) La ballerina non è quella dei 32 fouettès in punta tecnicamente perfetti. Oggi molte danzatrici hanno doti di altissimo livello. Anzi più di quanto si possa immaginare rispetto al passato. Ma spesso noto che manca l’anima, il gesto espressivo che nasce dal cuore”. E’ questo un estrattocheaveva inviato, pochi giorni prima di morire ad alcuni amici e colleghi, impossibilitata a presenziare ad una manifestazione, che Paola Jorio amica e direttriceScuola di Danza del Balletto di Roma ha letto oggi in Piazza del Pantheon, nell’anniversariotragedia di ...