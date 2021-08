Draghi agli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole (Di venerdì 6 agosto 2021) "Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera continuino ad andare meglio, ma perchè continuino ad andare bene dico a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole". Mario Draghi nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera continuino ad andare meglio, ma perchè continuino ad andare bene dico a tutti glile". Marionel ...

Advertising

SkyTG24 : Green Pass obbligatorio da oggi, appello di Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi' - Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: La conservazione non deve essere sinonimo di immobilismo. È per questo che agli #investimenti… - marcodimaio : 'Governo Draghi? Una barzelletta'. Poi le prese in giro ai Maneskin, quindi il commento sulle modeste vittorie agli… - Gazzettino : Draghi: «Condivido in pieno il #reddito di cittadinanza. Agli italiani dico vaccinatevi e rispettate le regole» - fisco24_info : Draghi, appello agli italiani, vaccinatevi e seguite regole: 'Le cose per l'economia vanno bene e spero vadano anch… -