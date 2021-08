De Luca: Rendere obbligatoria la vaccinazione altrimenti non ci libereremo mai del virus (Di venerdì 6 agosto 2021) “Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo pRendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, pRendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: Rendere obbligatoria la vaccinazione”. La ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli – ha aggiunto -, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) “Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo pmisure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, pmezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale:la”. La ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli – ha aggiunto -, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il ...

