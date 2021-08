Capua | «Così la Delta aggira la protezione  dei vaccini Abbiamo 6 settimane di tempo»

(Di venerdì 6 agosto 2021) La variantedel Covid sta provocando «rotture vaccinali»: alcuni vaccinati si ammalano, sviluppano sintomi (non gravi) e possono contagiare gli altri. Ma i rischi sono minori. Serve uno sforzo collettivo di convincimento: oggi il vaccino è ancor più salvifico

Advertising

Corriere : Capua: «Così la Delta aggira la rete di protezione dei vaccini. Abbiamo 6 settimane di tempo» - Gianmar26145917 : RT @claudio_2022: Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua: “La variante Delta buca il vaccino, abbiamo sei settimane oppure...”… - LPincia : RT @claudio_2022: Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua: “La variante Delta buca il vaccino, abbiamo sei settimane oppure...”… - Luciano06815942 : RT @claudio_2022: Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua: “La variante Delta buca il vaccino, abbiamo sei settimane oppure...”… - claudio_2022 : Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua: “La variante Delta buca il vaccino, abbiamo sei settimane oppur… -

Ultime Notizie dalla rete : Capua Così

BlogLive.it

che associazioni del Terzo Settore e Garanti territoriali hanno contribuito a rendere meno ... associazioni e garanti, e non solo relativamente alla "mattanza" di Santa MariaVetere. E non ...Appena l'agenzia darà il suo ok, l'accordo diventerà ufficiale e scatteràla distribuzione, ma nell'ambiente aleggia già un forte ottimismo. Ilaria/ "Con la Delta vaccinati possono ...