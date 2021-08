Brusaferro: "La curva del Covid cresce ancora, ma in modo più contenuto" (Di venerdì 6 agosto 2021) L'età media dei contagi resta bassa: 27 anni. Quella dei ricoveri 52. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "I vaccini restano molto efficaci". Rt sostanzialmente stabile a 1,56, ma cresce l'incidenza, che è arrivata a 68 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti Leggi su repubblica (Di venerdì 6 agosto 2021) L'età media dei contagi resta bassa: 27 anni. Quella dei ricoveri 52. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "I vaccini restano molto efficaci". Rt sostanzialmente stabile a 1,56, mal'incidenza, che è arrivata a 68 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti

