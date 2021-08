Viviana Bottaro è bronzo nel karate | la prima volta per l’Italia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Splendidanelal debutto ai Giochi. È la 35esima medaglia peralle Olimpiadi, conquistata a margine di una prestazione incredibile e un punteggio complessivo di 26.48. Una medaglia importante sia perche per, e lo è anche perché per lanella storia il kata, una delle specialità del, fa parte del programma olimpico. Il percorso per arrivare alla zona medaglia è stato molto lungo.nella fase di qualificazione ha chiuso il ...

Coninews : ?? VIVIANA SEI NELLA STORIA ?? La prima medaglia olimpica del #karate tricolore ???? è di Viviana #Bottaro! Medaglia d… - ItaliaTeam_it : MEDAGLIA STORICAAAAAA! ?? Viviana Bottaro BRONZO nel kata, è il primo podio olimpico #ItaliaTeam nel karate!… - Eurosport_IT : VIVIANA BOTTARO NELLA LEGGENDA! ???????? All'esordio del karate alle Olimpiadi la nostra Azzurra sale sul terzo gradin… - GPiziarte : RT @Coninews: ?? VIVIANA SEI NELLA STORIA ?? La prima medaglia olimpica del #karate tricolore ???? è di Viviana #Bottaro! Medaglia di BRONZO n… - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: Karate, arriva il bronzo per Viviana Bottaro #Tokyo2020 -

e' medaglia di bronzo del karate, specialita' kata, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai. E' la prima ...Ennesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . È di bronzo e la porta a casa la genovese, che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sulla statunitense Kokumai . segue servizio completoBottaro di bronzo. Ancora soddisfazioni per la spedizione italiana a Tokyo: Viviana Bottaro è medaglia di bronzo nel karate, nella prova del Kata. La genovese ha battuto nella fi ...