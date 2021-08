Viaggio in Croazia per festeggiare la maturità: tre positivi e non vaccinati, gli altri in quarantena (Di giovedì 5 agosto 2021) CAGLI - Vacanza trasformata in odissea per una comitiva di sedici ragazzi cagliesi in Croazia per festeggiare la maturità . Partiti lo sabato 24 luglio dal porto di Pesaro con il traghetto veloce per ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 5 agosto 2021) CAGLI - Vacanza trasformata in odissea per una comitiva di sedici ragazzi cagliesi inperla. Partiti lo sabato 24 luglio dal porto di Pesaro con il traghetto veloce per ...

Advertising

HSVANSZ : @ghostofstvrk per il viaggio non ci siamo fermati tanto perché fuori facevano 40 gradi ed eravamo abituati all’aria… - QuandoAndare_ : RT @turistipercaso: Un viaggio tra #Croazia, #Montenegro e #Bosnia, un po' per il mare, e un po' per le tante cose da vedere. Ce ne ha parl… - AMIN1908_ : Ferie da riprogrammare .. salta il viaggio in Marocco … C’è un ballottaggio importante tra Italia ed estero ( con… - turistipercaso : Un viaggio tra #Croazia, #Montenegro e #Bosnia, un po' per il mare, e un po' per le tante cose da vedere. Ce ne ha… - L_Moretti_Foto : RT @PaesiTropicali: Rab, l'isola che stavi cercando -