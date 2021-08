Ultime Notizie Roma del 05-08-2021 ore 12:10 (Di giovedì 5 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferreri amore senza covid e nell’apertura sono 6596 positive test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 21 le vittime in un giorno il tasso di positività e del 3% rispetto al 2,3% di lunedì scorso sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva Intanto arrivano rassicurazioni In merito alla vaccinazione in gravidanza non è controindicata si legge nella circolare del Ministero della Salute Allora dopo valutazione medica si offri per rimandare la vaccinazione la donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferreri amore senza covid e nell’apertura sono 6596 positive test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 21 le vittime in un giorno il tasso di positività e del 3% rispetto al 2,3% di lunedì scorso sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva Intanto arrivano rassicurazioni In merito alla vaccinazione in gravidanza non è controindicata si legge nella circolare del Ministero della Salute Allora dopo valutazione medica si offri per rimandare la vaccinazione la donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione ...

