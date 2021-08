TIM | con Sparkle prima dimostrazione di comunicazione quantistica internazionale su fibra ottica

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Tim e, in occasione del G20 di Trieste, hanno partecipato alla realizzazione dellapubblica di unasutra le città di Trieste, Lubiana e Fiume, grazie alle connessioni indedicate. Nel corso dell’incontro– fa sapere Tim in una nota – le Autorità hanno potuto assistere ad una videochiamata, che utilizza un innovativo sistema di crittografia, e – grazie ...

Ultime Notizie dalla rete : TIM con

Teleborsa

... Italia, Slovenia e Croazia ,connessioni in fibra ottica die Sparkle. In particolare, è stato predisposto un collegamento per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche ...(Teleborsa) - Tim e Sparkle, in occasione del G20 di Trieste, hanno partecipato alla realizzazione della prima dimostrazione pubblica di una comunicazione quantistica internazionale su fibra ottica tr ...