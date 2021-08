Staffetta 4×100 in finale, Jacobs “Faremo grandi cose” (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia conquista la finaleolimpica della Staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo. Lorenzo Patta,Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso al 3°posto la seconda batteria correndo in 37?95, nuovo record italiano e quarto tempo di accesso alla finale. “Dove tengo la medaglia d’oro? Ancora nel letto insieme a me, ci dormo insieme perchè devo metabolizzare quanto è successo. La porto sempre con me. Ho ricevuto tanti complimenti, ho sentito l’amore della nazione: credeteci tutti anche domani che Faremo grandi cose” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italia conquista laolimpica dellaai Giochi di Tokyo. Lorenzo Patta,Marcell, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso al 3°posto la seconda batteria correndo in 37?95, nuovo record italiano e quarto tempo di accesso alla. “Dove tengo la medaglia d’oro? Ancora nel letto insieme a me, ci dormo insieme perchè devo metabolizzare quanto è successo. La porto sempre con me. Ho ricevuto tanti complimenti, ho sentito l’amore della nazione: credeteci tutti anche domani che” ...

