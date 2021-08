Razzismo in Sparta Praga-Monaco, la Uefa apre un procedimento (Di giovedì 5 agosto 2021) La Uefa indagherà sul caso di Razzismo che ha macchiato la partita di Champions League tra Sparta Praga e Monaco, nell’andata del terzo turno prelomiminare. L’organismo continentale ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della squadra di casa, per via di insulti razzisti rivolti dai tifosi all’indirizzo di Aure’lien Tchouameni, autore del gol del vantaggio. Si parla di “comportamenti discriminatori”, “messaggi offensivi e provocatori” e “lancio di oggetti” da parte dei tifosi cechi. Sarà la commissione etica e disciplinare ad emettere la sentenza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Laindagherà sul caso diche ha macchiato la partita di Champions League tra, nell’andata del terzo turno prelomiminare. L’organismo continentale ha aperto undisciplinare nei confronti della squadra di casa, per via di insulti razzisti rivolti dai tifosi all’indirizzo di Aure’lien Tchouameni, autore del gol del vantaggio. Si parla di “comportamenti discriminatori”, “messaggi offensivi e provocatori” e “lancio di oggetti” da parte dei tifosi cechi. Sarà la commissione etica e disciplinare ad emettere la sentenza. SportFace.

