Mps, modello salvataggio (Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ positivo tutto ciò che stabilizza il sistema bancario nazionale”. A poche ore dall’inizio dell’audizione del capo del Mef, Daniele Franco, davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, è intervenuto sull’operazione Unicredit-Mps dicendo che questa non incontrerà alcun tipo di ostacolo da parte della sua banca. Un vero endorsement incassato dal ministro Franco chiamato dal Pd a spiegare i dettagli dell’operazione che sta molto agitando la politica, ma su cui il governo intende tirare dritto. Del resto, risolvere una crisi bancaria cedendo la parte sana a un gruppo privato, previo scorporo dei crediti deteriorati (nel ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ positivo tutto ciò che stabilizza il sistema bancario nazionale”. A poche ore dall’inizio dell’audizione del capo del Mef, Daniele Franco, davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, è intervenuto sull’operazione Unicredit-Mps dicendo che questa non incontrerà alcun tipo di ostacolo da parte della sua banca. Un vero endorsement incassato dal ministro Franco chiamato dal Pd a spiegare i dettagli dell’operazione che sta molto agitando la politica, ma su cui il governo intende tirare dritto. Del resto, risolvere una crisi bancaria cedendo la parte sana a un gruppo privato, previo scorporo dei crediti deteriorati (nel ...

Advertising

xulnet : RT @mrctrdsh: Come previsto Enrico Letta dà il via al suo programma elettorale di promesse impossibili, modello “stai serena Siena” che al… - ascochita : RT @mrctrdsh: Come previsto Enrico Letta dà il via al suo programma elettorale di promesse impossibili, modello “stai serena Siena” che al… - mrctrdsh : Come previsto Enrico Letta dà il via al suo programma elettorale di promesse impossibili, modello “stai serena Sien… - pontellif : Il modello di istituto bancario senese MpS viene valutato Il peggiore in Europa... Che altro aggiungere...… - pontellif : @fleinaudi @DavideGiac Il 'modello' di istituto bancario senese MpS viene valutato Il peggiore in Europa... Ch… -