Monitoraggio Gimbe: «Nuovi contagi sottostimati, serve fare più test». Aumentano ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel consueto Monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, riferito al periodo 28 luglio-3 agosto, tutti gli indicatori relativi all'andamento dell'epidemia di Covid in Italia presentano segno più, ossia un peggioramento. Sebbene si sia registrato un rallentamento nell'incremento di Nuovi casi di contagio (+20%, contro il +64,8% della scorsa settimana), si registra invece un aumento delle ospedalizzazioni, sia in area medica (+36,3%), sia in terapia intensiva (+36,5%). Resta invece pressoché stabile, seppur in lieve peggioramento, il numero dei decessi (120 negli ultimi 7 giorni, rispetto ai 111 della settimana ...

