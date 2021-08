Luglio è stato terzo più caldo di sempre, il secondo in Europa (Di giovedì 5 agosto 2021) Il mese da poco terminato è stato 0.33 C° sopra media 1991 - 2020 e risulta essere il terzo mese di Luglio più caldo mai registrato a livello globale , superato di appena 0.03°C dal Luglio del 2016 e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Il mese da poco terminato è0.33 C° sopra media 1991 - 2020 e risulta essere ilmese dipiùmai registrato a livello globale , superato di appena 0.03°C daldel 2016 e ...

Advertising

borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - SkyTG24 : Clima, quello del 2021 è stato il terzo luglio più caldo mai registrato - DiMarzio : #Milan, #Maignan si presenta: 'Mi ha cercato anche la Roma, ma quando mi hanno contattato Massara e Maldini è stato… - koaz74 : RT @borghi_claudio: E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, ovver… - Bob86591692 : RT @Gitro77: I dati di luglio 2020 e 2021. Ricordo che in Italia il 60% della popolazione è completamente vaccinato e che oltre il 95% dell… -