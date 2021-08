Luca Argentero e Can Yaman hanno litigato sul set non si sopportano

Advertising

SweetSofia113 : RT @Corriere: Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - Paola63689975 : RT @Corriere: Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - zazoomblog : Luca Argentero a sostegno delle donne vittime di violenza - #Argentero #sostegno #delle #donne - Delena46169552 : Ecco perché amo Argentero ... com’era la cosa un puro sangue non fa mai a gara con un poni ? Ecco Luca dissociati d… - 95_addicted : RT @Corriere: Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Torna in onda oggi in replica Doc Nelle tue Mani .attualmente è impegnato sul set della seconda stagione ma, intanto, il suo pubblico sta premiando le repliche che continuano a tenere compagnia al pubblico al giovedì sera e anche in ...... RAFFAELLA & FRIENDS 21.25 DOC - NELLE TUE MANI "Cause ed effetti" Partendo dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea (Argenterò, 43) tenta di ricostruire ...Stasera Doc - Nelle tue mani in onda giovedì 5 agosto su Rai1 alle 21.30. Il cast e quello che sappiamo sulla seconda stagione in arrivo nel 2022 ...Beatrice Grannò è una poliedrica attrice e musicista italiana, interprete di numerose produzioni, sia televisive che anche cinematografiche ...