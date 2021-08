Litiga con la compagna, sale sul traliccio e muore folgorato: Francesco aveva 32 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) muore folgorato : era salito sul dell'Enel. Il corpo avvolto dalle fiamme: è successo a Este, nel padovano, dove Francesco è morto folgorato su un traliccio dell'energia elettrica, sul quale era ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021): era salito sul dell'Enel. Il corpo avvolto dalle fiamme: è successo a Este, nel padovano, doveè mortosu undell'energia elettrica, sul quale era ...

Advertising

leggoit : Este. Litiga con la compagna, sale sul traliccio e muore folgorato: Francesco Ragona aveva 32 anni - sonoconfus4 : Che odio quando sei a casa di qualcuno che litiga continuamente con i genitori - _w4nderlust__ : RT @___BrOwNiE9___: se proprio vogliamo dirlo Gaia litiga con i bodyguard per VEDERE i fan, non per evitarli #gaiagozzi - Sangiulia3 : RT @c_o_n_t_r_o_l_: Comunque l'unico fandom che non odierò mai è quello dei 5sos, cioè vi giuro sono persone spettacolari e non litiga quas… - eli_maioboh : RT @___BrOwNiE9___: se proprio vogliamo dirlo Gaia litiga con i bodyguard per VEDERE i fan, non per evitarli #gaiagozzi -