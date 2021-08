L’assurdo di gioco di Bruxelles sulla pelle della Polonia. A partire dalla questione Lgbt (Di giovedì 5 agosto 2021) Riceviamo da Carlo Paolicelli un articolo sulla Polonia e volentieri pubblichiamo Nel febbraio del 2020 la senatrice del Pd Monica Cirinnà stigmatizzava l’atteggiamento di alcune regioni della Polonia che si proclamavano “Zone libere dall’ideologia Lgbt”. Accusava gli amministratori locali polacchi di populismo sovranista. I suoi liberi pensieri – affidati a un popolare comunicatore sociale – furono poi bollati come fake news. La stampa internazionale tutt’ora in gran parte si concentra sulle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea contro la Polonia e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Riceviamo da Carlo Paolicelli un articoloe volentieri pubblichiamo Nel febbraio del 2020 la senatrice del Pd Monica Cirinnà stigmatizzava l’atteggiamento di alcune regioniche si proclamavano “Zone libere dall’ideologia”. Accusava gli amministratori locali polacchi di populismo sovranista. I suoi liberi pensieri – affidati a un popolare comunicatore sociale – furono poi bollati come fake news. La stampa internazionale tutt’ora in gran parte si concentra sulle procedure di infrazione avviateCommissione Europea contro lae ...

