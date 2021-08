Il governo nega il Green Pass ai vaccinati con ReiThera che si sono messi al servizio della scienza. “Trattati come no vax” (Di giovedì 5 agosto 2021) Se non fosse stato per lo sfogo di Riccardo Illy, noto imprenditore del caffè, probabilmente il problema dei vaccinati con ReiThera sarebbe rimasto confinato nell’indifferenza generale. Sarebbe interessante capire come sia possibile questa mancanza di rispetto per novecento cittadini italiani (fra i quali appunto Illy e la moglie). E non italiani a caso, ma 900 tra donne e uomini che rischiando anche del loro hanno accettato di mettere a disposizione il proprio corpo, il proprio organismo, le proprie difese immunitarie e rendere possibile il progetto sanitario di ReiThera. ReiThera è stato fino a giugno ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) Se non fosse stato per lo sfogo di Riccardo Illy, noto imprenditore del caffè, probabilmente il problema deiconsarebbe rimasto confinato nell’indifferenza generale. Sarebbe interessante capiresia possibile questa mancanza di rispetto per novecento cittadini italiani (fra i quali appunto Illy e la moglie). E non italiani a caso, ma 900 tra donne e uomini che rischiando anche del loro hanno accettato di mettere a disposizione il proprio corpo, il proprio organismo, le proprie difese immunitarie e rendere possibile il progetto sanitario diè stato fino a giugno ...

Advertising

FPolluce : Il Governo si compiace degli ori olimpionici e li rivendica quasi come meriti propri, ma nega a ragazzini e ragazzi… - EnricoLuigiVit2 : RT @Reicaebasta: @GuiducciLuigi @Alessia_ing Le disdette sono arrivate con il Green pass, chi lo nega difende questo governo da una grave a… - MuredduGiovanni : RT @FmMosca: Malgrado @EU_Commission VIETI discriminazioni fra ??Vaccinati ??Non vaccinati Il governo #Draghi adotta via DL una discriminaz… - Gaiagioialiber1 : RT @FmMosca: Malgrado @EU_Commission VIETI discriminazioni fra ??Vaccinati ??Non vaccinati Il governo #Draghi adotta via DL una discriminaz… - a_meluzzi : RT @FmMosca: Malgrado @EU_Commission VIETI discriminazioni fra ??Vaccinati ??Non vaccinati Il governo #Draghi adotta via DL una discriminaz… -