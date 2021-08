Guy de Maupassant e “la pochezza dell’ esistenza umana” nei suoi racconti (Di giovedì 5 agosto 2021) Guy de Maupassant, scrittore, giornalista, poeta e saggista francese è ricordato come uno dei fondatori del racconto moderno. I suoi racconti come i suoi romanzi sono un’aperta denuncia alla società borghese, alla sua stupidità, alla sua cupidigia e alla sua crudeltà. Gli uomini sono spesso descritti come vere e proprie bestie e l’amore si riduce per loro ad una funzione puramente fisica. Oggi è l’anniversario della sua nascita e noi dedichiamo un focus ad una parte delle sue opere: le novelle. La vita di Maupassant è fonte di ispirazione per i suoi racconti: l’infanzia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Guy de, scrittore, giornalista, poeta e saggista francese è ricordato come uno dei fondatori del racconto moderno. Icome iromanzi sono un’aperta denuncia alla società borghese, alla sua stupidità, alla sua cupidigia e alla sua crudeltà. Gli uomini sono spesso descritti come vere e proprie bestie e l’amore si riduce per loro ad una funzione puramente fisica. Oggi è l’anniversario della sua nascita e noi dedichiamo un focus ad una parte delle sue opere: le novelle. La vita diè fonte di ispirazione per i: l’infanzia ...

