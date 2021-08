Fuorigrotta, si apre una voragine in strada: auto inghiottita e 800 persone senz’acqua (Di giovedì 5 agosto 2021) Una voragine si è aperta ieri notta nel Rione Lauro, a Fuorigrotta, probabilmente a causa di una perdita della conduttura dell’acqua nel sottosuolo. Il burrone ha inghiottito un’auto, a bordo della quale viaggiava una famiglia di tre persone: mamma, papà e un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Unasi è aperta ieri notta nel Rione Lauro, a, probabilmente a causa di una perdita della conduttura dell’acqua nel sottosuolo. Il burrone ha inghiottito un’, a bordo della quale viaggiava una famiglia di tre: mamma, papà e un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

