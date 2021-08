"È geloso di Di Maio". Conte non "doma" più i grillini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : geloso Maio

Affaritaliani.it

Gruppi parlamentari per DiIl gradimento nei confronti di Diprovoca così qualche grattacapo a Conte. "A volte sembradella popolarità di Luigi tra i gruppi parlamentari", ironizza ...... " Né ho potuto orientare le sue scelte essendo particolarmentedella sua autonomia. Chieda ...Med - Or) e Violante (presidente della Fondazione Leonardo) o per l'ex portavoce di Di, Rubei". ...Il ministro degli Esteri riesce ad avere presa sui gruppi parlamentari dei 5 Stelle. Mentre gli eletti guardano con diffidenza il leader ...Il ministro degli Esteri riesce ad avere presa sui gruppi parlamentari dei 5 Stelle. Mentre gli eletti guardano con diffidenza il leader ...