Crescita o sviluppo per il dopo pandemia? Due obiettivi differenti (Di giovedì 5 agosto 2021) Assistiamo ogni giorno a una confusione parecchio estesa per l'utilizzo indiscriminato dei termini Crescita e sviluppo, come se assumessero lo stesso significato. Non è proprio così. Il termine Crescita non può essere utilizzato come sinonimo di sviluppo, poiché quest'ultimo è un concetto più ampio di quello di Crescita. Quando si parla di Crescita il riferimento è all'aumento della ricchezza di un paese, di solito misurata tramite il Prodotto Interno Lordo (PIL). Mentre lo sviluppo riguarda un processo di trasformazione di un paese, di tipo economico, sociale e ...

