Cessione Lukaku, dirigenti preoccupati dalla possibile gestione dell'incasso: è scontro con la proprietà (Di giovedì 5 agosto 2021) dirigenti Inter preoccupati dalle linee guide della società Se non è guerra fredda in casa Inter, poco ci manca. I dirigenti nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, insieme a Simone Inzaghi sarebbero contro la Cessione di Lukaku destinato sempre più a (ri)vestire la maglia del Chelsea. Dall'altro lato si trova la proprietà che di fronte all'offerta di 130 milioni dei Blues ha aperto alla Cessione dell'attaccante belga, chiedendo di reinvestire sul mercato solamente una minima cifra di quello che sarà l'incasso finale. "La dirigenza è all'angolo in una ...

FBiasin : La verità è che la possibile cessione di #Lukaku farebbe felici tutti (la proprietà che incassa, il giocatore che r… - FBiasin : - #Marotta e #Ausilio avevano un piano per non andare oltre la cessione di #Hakimi e accontentare la proprietà. -… - Glongari : #Inter Il tifo organizzato nerazzurro esprime il suo dissenso rispetto alla possibile cessione di #Lukaku al… - ilpecoranera : Sorridiamo, magari tra un mese saremo qua a dirci 'ma vi ricordate quando la cessione di Lukaku sembrava il punto p… - exsebio : @tuttapposter Per il peso specifico siamo d'accordo ma il ruolo è pur sempre quello di ad, cioè se non condividevi… -