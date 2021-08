Bologna-Liverpool 0-2 | vittoria e dominio della gara per i Reds

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nello stadio francese, Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, si sono date appuntamentoper affrontarsi in due amichevoli estive da 60 minuti l’una. La prima delle due amichevoli organizzate, iniziata alle ore 16 di questo pomeriggio tra le due squadre, è terminata con laper 2 reti a 0 a favore degli inglesi guidati da Klopp. Un match in cui si è visto ildel club arrivato al 3 posto nella passata stagione in Premier League. Il risultato si sblocca dopo 6 minuti di gioco con un errore di Bonifazi in impostazione che regala palla a Jota. Dribling ai danni di Soumaouro e palla alle ...

Test di lusso per il Bologna, chiamato ad affrontare il Liverpool in due mini - partite da 60 minuti ciascuna. Una doppia sfida chiusa con due successi dei Reds, che hanno palesato una superiorità sul piano tecnico e ...EVIAN LES BAINS - Termina 2 - 0 a favore della prima delle due amichevoli in programma oggi in Francia tra i Reds e il Bologna, test di difficoltà elevata per la squadra di Sinisa Mihajlovic . Le reti, entrambe nella prima delle due ...