Bimbo di un anno si perde. Ritrovato dai Carabinieri (Di giovedì 5 agosto 2021) I Carabinieri di Massafra sono stati i protagonisti di una storia a lieto fine ma che poteva trasformarsi in un “dramma” per un bambino di poco più di un anno.Intorno alle ore 06:00 odierne è infatti giunta presso la Centrale Operativa della Compagnia CC Massafrese la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza per strada di un Bimbo apparentemente abbandonato, senza scarpe e con il solo pannolino mentre gattonava su un marciapiede di quella via Bernini, correndo il rischio di essere travolto dalle auto che gli sfrecciavano pericolosamente accanto.I militari della pattuglia radiomobile in turno, prontamente ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 5 agosto 2021) Idi Massafra sono stati i protagonisti di una storia a lieto fine ma che poteva trasformarsi in un “dramma” per un bambino di poco più di un.Intorno alle ore 06:00 odierne è infatti giunta presso la Centrale Operativa della Compagnia CC Massafrese la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza per strada di unapparentemente abbandonato, senza scarpe e con il solo plino mentre gattonava su un marciapiede di quella via Bernini, correndo il rischio di essere travolto dalle auto che gli sfrecciavano pericolosamente accanto.I militari della pattuglia radiomobile in turno, prontamente ...

Advertising

infoitinterno : Bimbo di un anno si perde. Ritrovato dai Carabinieri - elenaricci1491 : Il piccolo è stato riaffidato alla mamma - TarantiniTime : Il piccolo è stato riaffidato alla mamma - AgoraBlog2 : La madre disperata raccontava come il piccolo fosse riuscito in silenzio ad aprire la porta di casa, raggiungendo l… - NoiNotizie : Massafra (#Taranto): bimbo di un anno sfugge al controllo della mamma e scende in strada all'alba, lo salvano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anno Ritrovato bimbo scomparso ...più di un anno. Intorno alle ore 6 odierne è infatti giunta presso la Centrale Operativa della Compagnia CC Massafrese la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza per strada di un bimbo ...

Morte in culla a Cesena: esposto ed autopsia per capire le cause ... sotto forma di vaccino Esavalente che viene somministrato nel primo anno di vita) fino ai febbrili tentativi di salvarlo quando ormai per lui non c'era più nulla da fare. Liliam era un bimbo sano e ...

Bimbo di un anno esce di casa all'alba, soccorso dai carabinieri - TGR Puglia TGR – Rai Bimbo indù fa pipì in un seminario musulmano: fedeli in rivolta assaltano un tempio Fedeli islamici in rivolta nella provincia pakistana del Punjab, dove è stato attaccato e vandalizzato un tempio indù in segno di protesta contro la scarcerazione di un bimbo di soli 8 anni, fermato ...

Bimbo di un anno esce di casa all'alba, soccorso dai carabinieri È riuscito ad aprire la porta di casa mentre la madre dormiva e ha cominciato a gattonare sul marciapiede. Un bimbo di poco più di un anno questa mattina a Massafra è stato soccorso dai carabinieri av ...

...più di un. Intorno alle ore 6 odierne è infatti giunta presso la Centrale Operativa della Compagnia CC Massafrese la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza per strada di un...... sotto forma di vaccino Esavalente che viene somministrato nel primodi vita) fino ai febbrili tentativi di salvarlo quando ormai per lui non c'era più nulla da fare. Liliam era unsano e ...Fedeli islamici in rivolta nella provincia pakistana del Punjab, dove è stato attaccato e vandalizzato un tempio indù in segno di protesta contro la scarcerazione di un bimbo di soli 8 anni, fermato ...È riuscito ad aprire la porta di casa mentre la madre dormiva e ha cominciato a gattonare sul marciapiede. Un bimbo di poco più di un anno questa mattina a Massafra è stato soccorso dai carabinieri av ...