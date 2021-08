Arisa asfaltata da Dagospia | durissimo botta e risposta

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 5 agosto 2021) La famosa cantante e ormai ex professoressa della scuola di Amicida: ilin lacrime (via social)Nel corso della giornata di ieriha annunciato che la nota cantante, non sarà più una professoressa della scuola di Amici nella prossima edizione. Mentre Lorella Cuccarini, con cui la cantante ha fatto coppia fissa nella stagione ormai conclusa, continuerà ad essere una delle professoresse della prestigiosa scuola. Leggendo la frase che confermava la sua assenza, ...