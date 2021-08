Alvino: "Non si sa quando ci sarà l'incontro tra Insigne e De Laurentiis, il presidente non è in ritiro" (Di giovedì 5 agosto 2021) Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione complicata del rinnovo di Insigne. Secondo quanto riferito da Alvino, il presidente De Laurentiis al momento non è a Castel di Sangro e quindi l'incontro con il capitano al momento non ci sarà. Ecco le sue parole: "De Laurentiis non è a Castel di Sangro e non si sa quando raggiungerà la squadra in ritiro. Questa è una notizia importante in vista del rinnovo del capitano!" Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Carlo, noto giornalista, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione complicata del rinnovo di. Secondo quanto riferito da, ilDeal momento non è a Castel di Sangro e quindi l'con il capitano al momento non ci. Ecco le sue parole: "Denon è a Castel di Sangro e non si saraggiungerà la squadra in. Questa è una notizia importante in vista del rinnovo del capitano!"

