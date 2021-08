Aeroporto di Salerno, work in progress: fiduciosi sindacato e presidente della Provincia (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è fiducia per lo strategico decollo operativo dell’Aeroporto di Salerno. Ad esprimerla è stata questa mattina la Cisl di Salerno che ha ribadito, in una nota, come con l’avvio dei lavori di allungamento della pista è pronto a partire l’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. “Finalmente, dopo anni di ritardi dovuti a pastoie burocratiche e a ricorsi sterili e strumentali, si intravedono i tempi per il reale decollo delle attività. I programmi dei lavori infrastrutturali dello scalo salernitano fanno ben sperare sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è fiducia per lo strategico decollo operativo dell’di. Ad esprimerla è stata questa mattina la Cisl diche ha ribadito, in una nota, come con l’avvio dei lavori di allungamentopista è pronto a partire l’– Costa d’Amalfi. “Finalmente, dopo anni di ritardi dovuti a pastoie burocratiche e a ricorsi sterili e strumentali, si intravedono i tempi per il reale decollo delle attività. I programmi dei lavori infrastrutturali dello scalo salernitano fanno ben sperare sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere ...

