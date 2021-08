Tiscali in discesa a Piazza Affari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali discesa

Teleborsa

Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target ...La spinta la danno l'attentato alle Torri Gemelle prima e l'avvento delle low - cost dopo, ma laera iniziata molto prima come dimostra il fatto che nei vent'anni che vanno dal 1988 al 2007 ...(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Il differenziale tra Btp e Bund è in discesa a 106,5 punti base, rispetto alla chiusura a 108 punti di venerdì, dopo ...(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Debutto in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk, Keta Music vol.