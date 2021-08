Sospensione idrica programmata | la comunicazione di Salerno Sistemi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– LaSpa comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Salvatore Calenda altezza civico n° 105, si rende necessario sospendere l’erogazioneVENERDI’ 6 AGOSTO dalle ore 11.30 alle ore 16.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Salvatore Calenda civici n° 45 e 105 Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La ...