Rubano monopattino nuovo dopo essere entrati con quello vecchio | denunciati due giovani

Advertising

infoitsalute : Rubano un monopattino, denunciati 28 enne carrozziere trentino e la sua compagna - infoitsalute : Entrano nel negozio con un monopattino vecchio e poi ne rubano uno da 700 euro, due giovani di 28 e 25 anni denunci… - AgenziaOpinione : CARABINIERI – TRENTO * « RUBANO UN MONOPATTINO DAL VALORE DI 700 EURO IN UN NEGOZIO DI ELETTRONICA DI VIA BRENNERO,… - VoceDelTrentino : Rubano un monopattino, denunciati 28 enne carrozziere trentino e la sua compagna - - zazoomblog : Napoli rubano monopattino e poi fanno “cavallo di ritorno”: due arresti - #Napoli #rubano #monopattino #fanno -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano monopattino

TrentoToday

Poiché la coppia era stata vista entrare pochi attimi prima con il, il loro secondo passaggio non ha destato sospetti negli altri dipendenti, e neppure tra gli altri clienti. L'accaduto è ...Poiché la coppia era stata vista entrare pochi attimi prima con il, il loro passaggio con un analogo mezzo non ha destato sospetti negli altri dipendenti, che non avevano avuto modo di ...Pubblicità Pubblicità. . Gli accertamenti, non trascurando dettagli, capi di abbigliamento, tatuaggi e accessori indossati, hanno consentito una minuziosa opera di ricognizione tra tutti i giovani coe ...E' successo a Trento, in un negozio di via Brennero e a finire denunciati in stato di libertà sono stati due giovani, un 28enne trentino e una 25enne di fuori provincia, entrambi pregiudicati, per con ...