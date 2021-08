Rogo di Primavalle | morto Achille Lollo

Advertising

È morto ieri in ospedale a Bracciano Achille Lollo, uno dei tre condannati per ildi. Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, Lollo diede fuoco alla porta ...E' morto ieri a Trevignano Romano Achille Lollo, unico arrestato per ildi. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ricercatore storico, giornalista e scrittore con un passato nella sinistra extraparlamentare, esperto di terrorismo e anni di piombo. ...È morto ieri 3 agosto, Achille Lollo, unico arrestato per il Rogo di Primavalle. A darne notizia è il blog di Ugo Tassinari, ...È morto ieri mattina, all’ospedale di Bracciano, Achille Lollo. Lo si apprende da fonti investigative. Lollo aveva compiuto 70 anni lo scorso 8 maggio. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, con a ...