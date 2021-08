Portici, colpisce un uomo con una spranga di ferro durante una lite per viabilità: 21enne arrestato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per una banale discussione a seguito di una manovra sbagliata, un giovane è stato arrestato a Portici dopo aver colpito alla testa un 53enne con una spranga di ferro. A Portici i carabinieri della Stazione hanno arrestato per lesioni personali gravi un 21enne del posto. L’uomo era a bordo di un’auto in compagnia del padre Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per una banale discussione a seguito di una manovra sbagliata, un giovane è statodopo aver colpito alla testa un 53enne con unadi. Ai carabinieri della Stazione hannoper lesioni personali gravi undel posto. L’era a bordo di un’auto in compagnia del padre

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Lite in strada poteva trasformarsi in tragedia: giovane colpisce un meccanico con una spranga di ferro… - T7TorreSette : #Portici - Lite per viabilità: 21enne colpisce con una spranga alla testa un 53enne, arrestato… - corrmezzogiorno : #Napoli Portici, colpisce uomo con una spranga dopo una lite per motivi di viabilità - puntomagazine : Il 21enne sceso dal veicolo, ha preso una spranga di ferro che aveva in macchina e ha colpito violentemente il 53en… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Portici, lite per viabilità, colpisce 53enne con una spranga: arrestato 21enne -… -