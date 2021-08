Lugana Doc: via libera a tutto il vino stoccato nel 2020 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Consorzio di tutela Lugana Doc renderà disponibili sul mercato gli ultimi 8.900 ettolitri di vino della Vendemmia 2020, prudenzialmente stoccati, ma che possono ora essere liberati a fronte delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Consorzio di tutelaDoc renderà disponibili sul mercato gli ultimi 8.900 ettolitri didella Vendemmia, prudenzialmente stoccati, ma che possono ora essereti a fronte delle ...

Advertising

Affaritaliani : Lugana Doc: via libera a tutto il vino stoccato nel 2020 - EnotecaNL : RT @zenatowinery: It is time to pop open ?? a bottle of Lugana Doc Metodo Classico Brut Zenato . . . E’ ora di stappare! ?? Lugana Doc Metodo… - zenatowinery : It is time to pop open ?? a bottle of Lugana Doc Metodo Classico Brut Zenato . . . E’ ora di stappare! ?? Lugana Doc… -