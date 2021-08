Love is in the air anticipazioni 5 agosto 2021: il conflitto tra Efe e Serkan è incontenibile (Di mercoledì 4 agosto 2021) Love is in the air torna domani, giovedì 5 agosto 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Efe e Serkan sono ai ferri corti. Love is in the air torna domani, giovedì 5 agosto 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano rapporti sempre peggiori tra Efe e Serkan ma anche un possibile tradimento ai danni di Selin. Eda si becca una bella ramanzina da parte di sua zia per aver preferito l'aiuto di Serkan a quello di Ayfer dopo l'incidente che ha avuto. La promettente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)is in the air torna domani, giovedì 5, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Efe esono ai ferri corti.is in the air torna domani, giovedì 5su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Leannunciano rapporti sempre peggiori tra Efe ema anche un possibile tradimento ai danni di Selin. Eda si becca una bella ramanzina da parte di sua zia per aver preferito l'aiuto dia quello di Ayfer dopo l'incidente che ha avuto. La promettente ...

