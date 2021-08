Lazio, un obiettivo di mercato potrebbe arrivare per un costo irrisorio (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lazio è molto attenta sul mercato. Per quanto concerne le entrate, un nome forte è quello di Xherdan Shaqiri del Liverpool. Il trequartista svizzero potrebbe liberarsi quasi a zero dai Reds. Contratto non in scadenza per lui Il contratto di Xherdan Shaqiri è in scadenza nel 2023. Il Liverpool non sembra però intenzionato a puntare su di lui. Il club di Londra sembra orientato a volersi liberare del suo stipendio. Anche lo stesso Xherdan Shaqiri sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra per provare una nuova esperienza. Il Corriere dello Sport scrive come l’attaccante 29enne svizzero abbia chiesto ed ottenuto il via libera da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè molto attenta sul. Per quanto concerne le entrate, un nome forte è quello di Xherdan Shaqiri del Liverpool. Il trequartista svizzeroliberarsi quasi a zero dai Reds. Contratto non in scadenza per lui Il contratto di Xherdan Shaqiri è in scadenza nel 2023. Il Liverpool non sembra però intenzionato a puntare su di lui. Il club di Londra sembra orientato a volersi liberare del suo stipendio. Anche lo stesso Xherdan Shaqiri sembra intenzionato a lasciare l’Inghilterra per provare una nuova esperienza. Il Corriere dello Sport scrive come l’attaccante 29enne svizzero abbia chiesto ed ottenuto il via libera da ...

