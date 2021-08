Kit Harington: "Dopo Il Trono di Spade ho avuto problemi di salute mentale. Mi sono fermato per un anno” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kit Harington ha avuto problemi di salute mentale Dopo Il Trono di Spade. Lo ha rivelato l’attore stesso, che nella popolare serie tv interpreta il ruolo di Jon Snow, nel corso di un’intervista al Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM. “sono andato incontro a problemi mentali Dopo Il Trono di Spade e ad essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni”, ha detto l’attore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) KithadiIldi. Lo ha rivelato l’attore stesso, che nella popolare serie tv interpreta il ruolo di Jon Snow, nel corso di un’intervista al Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM. “andato incontro amentaliIldie ad essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni”, ha detto l’attore ...

