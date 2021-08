Inter, due nomi caldi per il dopo Lukaku (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romelu Lukaku potrebbe salutare l’Inter, basteranno, si fa per dire, 1230 milioni cash. Proprio lui, il totem dello scudetto nerazzurro, giocatore più decisivo in serie A nonché idolo incontrastato del popolo Interista, tornerà a Londra per provare a prendersi la rivincita con quel Chelsea che in passato gli ha dato solo delusioni. E l’Inter si sta già muovendo per sostituirlo. Zapata o Vlahovic, chi in nerazzurro? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Beppe Marotta e Piero Ausilio, già dal momento della prima offerta (rifiutata) del Chelsea per Romelu Lukaku, si sono messi alla ricerca di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romelupotrebbe salutare l’, basteranno, si fa per dire, 1230 milioni cash. Proprio lui, il totem dello scudetto nerazzurro, giocatore più decisivo in serie A nonché idolo incontrastato del popoloista, tornerà a Londra per provare a prendersi la rivincita con quel Chelsea che in passato gli ha dato solo delusioni. E l’si sta già muovendo per sostituirlo. Zapata o Vlahovic, chi in nerazzurro? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Beppe Marotta e Piero Ausilio, già dal momento della prima offerta (rifiutata) del Chelsea per Romelu, si sono messi alla ricerca di ...

Advertising

Tommasolabate : Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanci… - AlfredoPedulla : #Nandez prende uno dei due voli prenotati: venerdì avevamo detto 48-72 ore. Ha ribadito un concetto: solo #Inter - AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter con ansia. Ripetiamolo. Prima scelta. Domani vertice. L’infortunio di #Rog è doloroso, ma… - McVirga86 : Ne ho passati momenti di merda come interista. Ma questi due mesi sono i più umilianti in 25 anni di tifo. Hai prov… - kevinsosp : RT @fcin1908it: Sky – Due veri sondaggi per Lautaro, ma a cifre basse: l’Inter chiede di più -