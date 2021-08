Il viaggio traumatico dalla Libia e la vita dei migranti a bordo della nave Ocean Viking (Di mercoledì 4 agosto 2021) È trascorsa un’altra notte tranquilla a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong SoS Méditerranée. In questo momento ci sono 555 naufraghi, salvati durante sei soccorsi avvenuti in meno di 36 ore tra la mattina di sabato e la giornata di domenica. È stato un lavoro duro che ha impegnato tutto l’equipaggio della nave umanitaria, perché le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà sono arrivate una dietro l’altra e in ogni caso si trattava di situazioni davvero complicate. In particolare, il penultimo intervento ha portato in salvo 253 persone accalcate ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 4 agosto 2021) È trascorsa un’altra notte tranquilla a, laOng SoS Méditerranée. In questo momento ci sono 555 naufraghi, salvati durante sei soccorsi avvenuti in meno di 36 ore tra la mattina di sabato e la giornata di domenica. È stato un lavoro duro che ha impegnato tutto l’equipaggioumanitaria, perché le segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà sono arrivate una dietro l’altra e in ogni caso si trattava di situazioni davvero complicate. In particolare, il penultimo intervento ha portato in salvo 253 persone accalcate ...

